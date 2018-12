Le ultime su Sassuolo-Fiorentina: Babacar contro il suo passato

Fischio d'inizio domenica alle ore 12.30 al Mapei Stadium di Reggio Emilia.

© foto di Federico Gaetano

Senza vittoria dal 30 settembre, la Fiorentina scende in campo domenica a Reggio Emilia contro il Sassuolo per provare a ritrovare il feeling con i tre punti in palio. I neroverdi di De Zerbi, invece, hanno conquistato appena due punti nelle ultime tre gare e lotteranno su ogni pallone per riprendere il cammino.

Le ultime sul Sassuolo. Sarà Babacar, grande ex della sfida, a guidare i neroverdi contro la Fiorentina. Dubbio Bourabia-Magnani per mister De Zerbi, Locatelli dovrebbe accomodarsi inizialmente in panchina al Mapei Stadium. Out Boateng e Adjapong.

Le ultime sulla Fiorentina. Fuori Vitor Hugo per squalifica, al suo posto di sarà Ceccherini al fianco di Pezzella. Mister Pioli conferma Pjaca e Chiesa alle spalle di Simeone, con i tre a caccia del gol per spingere i viola al successo.

Le probabili formazioni di:

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Lirola, Marlon, Ferrari, Rogerio; Bourabia, Magnanelli, Duncan; Berardi, Babacar, Di Francesco. Allenatore: Inzaghi.

Fiorentina (4-2-3-1): Lafont; Milenkovic, Ceccherini, Pezzella, Biraghi; Gerson, Veretout, Benassi; Chiesa, Pjaca; Simeone. Allenatore: Pioli.