Le ultime su Sassuolo-Juventus: i probabili undici della sfida

Dopo l'amaro pareggio contro il Parma e la sconfitta in Coppa Italia di Bergamo, la Juventus cerca il riscatto immediato in casa del Sassuolo: i neroverdi, a caccia di punti pesanti per continuare a sognare l'Europa, proveranno a dare filo da torcere a dispetto di tante assenze. Di seguito le ultime di formazione per la sfida del ventitreesimo turno di campionato di Serie A 2018/19, in programma tra stasera e domenica, e che inizierà con la sfida tra Lazio ed Empoli delle 20.30:

Davanti a Consigli, difesa a quattro con Lirola e Rogerio sugli esterni, con Peluso confermato al fianco di Magnani. Sensi sembra recuperabile e al suo fianco spazio a Locatelli e Bourabia, mentre davanti spazio a Berardi e Djuricic sugli esterni, con Babacar centrale e Matri ad aspettare il suo momento.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Lirola, Magnani, Peluso, Rogerio; Bourabia, Sensi, Locatelli; Berardi, Babacar, Djuricic.

Barzagli, Cuadrado, Bonucci, Chiellini e Spinazzola fuori, le scelte per Massimiliano Allegri sono quasi obbligate. In porta Szczesny, dopo l'esclusione contro il Parma, mentre De Sciglio e Alex Sandro agiranno sugli esterni in difesa, con Rugani e centrali. Khedira, Pjanic e Matuidi ancora titolari a centrocampo, mentre davanti sembra essere arrivato il momento di Dybala, titolare al fianco di Mandzukic e Ronaldo.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, Rugani, Caceres, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Dybala, Mandzukic, Cristiano Ronaldo