Le ultime su Sassuolo-Lazio, i probabili undici della gara

Sfida di alta classifica al Mapei Stadium di Reggio Emilia, con il Sassuolo pronto a confermarsi nelle posizioni che contano grazie ad un risultato importante contro la Lazio di Simone Inzaghi: i biancocelesti, reduce dalla gara di Europa League, dovranno ruotare qualcosa rispetto alla scorsa domenica ma le alternative non mancano ai capitolini. Di seguito le ultime di formazione per la sfida del dodicesimo turno di campionato di Serie A 2018/19, in programma nel weekend ma che inizierà già stasera con l'anticipo del Benito Stirpe:

De Zerbi non sembra avere grossi dubbi per l'undici che sfiderà i biancocelesti: in difesa ancora Marlon, Magnani e Ferrari mentre a centrocampo dovrebbe essere Locatelli a vincere il ballottaggio con Sensi, mentre Lirola e Rogerio agiranno sulle corsie laterali. Davanti confermatissimo il trio composto da Boateng, Berardi e Di Francesco.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Marlon, Magnani, Ferrari; Lirola, Magnanelli, Locatelli, Rogerio; Berardi, Boateng, Di Francesco.

Dopo l'importante successo con l'Olympique Marsiglia, Simone Inzaghi deve fare i conti con l'indisponibilità di Caicedo, che ha sofferto un affaticamento all'adduttore ieri e non dovrebbe essere a disposizione. Lulic ieri non è stato convocato per precauzione, ha smaltito l'affaticamento al polpaccio e dovrebbe essere titolare, mentre Leiva e Badelj si sono allenati, ma non dovrebbero essere rischiati.

LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Patric, Milinkovic-Savic, Cataldi, Parolo, Lulic; Correa, Immobile.