Le ultime su Sassuolo-Roma: dubbio De Rossi, Manolas ko

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Centottanta minuti alla fine del campionato e tra Sassuolo e Roma ci sono in palio tre punti molto importanti per la lotta salvezza. Di certo lo sono per la Roma, principale avversario dell'Atalanta per il quarto posto, pronta a sfruttare la minima incertezza della Dea per riappropriarsi del quarto posto che vale Champions League: senza, inevitabile sarebbe inevitabile rivoluzione nella rosa giallorossa. Di seguito le ultime dai rispettivi centri sportivi, dove i tecnici hanno già espresso il proprio pensiero per la sfida di domani, ore 20.30:

Mister De Zerbi in conferenza stampa è stato chiaro: il Sassuolo vuole il decimo posto, il primato regionale e non vuole regalare nulla a nessuno. Dubbi di formazione per il tecnico neroverde: stagione finita per Peluso, Magnani e Sensi, Bourabia squalificato. Scelte obbligate in difesa con Demiral e Ferrari centrali, e anche a centrocampo con Locatelli, Magnanelli e Duncan nel terzetto titolare. Dubbi in attacco: possibile 4-3-1-2 con Djuricic alle spalle di Berardi e Boga, o 4-3-3 con Babacar al posto dell'ex Samp.

SASSUOLO (4-3-1-2): Consigli; Lirola, Demiral, Ferrari, Rogerio; Locatelli, Magnanelli, Duncan; Djuricic; Berardi, Boga.

Allenatore: De Zerbi.

Il problema fisico di Manolas lo mette ko per la sfida di Reggio Emilia: con Fazio potrebbe esserci Juan Jesus, mentre a centrocampo il dubbio riguarda De Rossi, forse poco sereno dopo le ultime dichiarazioni. In sua vece, pronto Nzonzi. Davanti ancora Dzeko, con il trio di mezzepunte che dovrebbe essere composto da Zaniolo, Pastore ed El Shaarawy.

ROMA (4-2-3-1): Mirante; Florenzi, Fazio, Juan Jesus, Kolarov; Nzonzi, Cristante; El Shaarawy, Pastore, Zaniolo, Dzeko.

Allenatore: Ranieri.