Le ultime su Sassuolo-Samp: Djuricic dal 1', Defrel possibile trequartista

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Sassuolo di mister De Zerbi dovrà fare a meno di Rogerio e Magnanelli, ai box ci sono anche Marlon e Brignola. Recuperabile Sensi, che dovrebbe prendere il posto dello storico capitano neroverde. In avanti è tutt'altro che scontata la presenza dall'inizio di Babacar, pronto Djuricic nel ruolo di falso nove.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Lirola, Ferrari, Demiral, Peluso; Locatelli, Sensi, Duncan; Berardi, Djuricic, Boga.

Fuori Saponara e Ramirez, per la Sampdoria di mister Giampaolo. In mediana probabile spazio per Jankto dall'inizio, mentre Praet dovrebbe essere avanzato alle spalle delle due punte. Gabbiadini è avanti nel ballottaggio con Defrel (che potrebbe però essere schierato come trequartista), al fianco della certezza Quagliarella.

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Andersen, Colley, Murru; Linetty, Ekdal, Jankto; Praet; Quagliarella, Gabbiadini.