Le ultime su Sassuolo-Samp: Djuricic dal 1', Defrel trequartista

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Sassuolo di mister De Zerbi dovrà fare a meno di Rogerio e Magnanelli, ai box c'è Brignola mentre Marlon è convocato. Recuperabile Sensi, che dovrebbe prendere il posto dello storico capitano neroverde. In avanti è tutt'altro che scontata la presenza dall'inizio di Babacar, pronto Djuricic nel ruolo di falso nove.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Lirola, Ferrari, Demiral, Peluso; Locatelli, Sensi, Duncan; Berardi, Djuricic, Boga.

Fuori Saponara e Ramirez, per la Sampdoria di mister Giampaolo. In mediana può trovare spazio per Jankto, anche se Praet resta favorito per una maglia da titolare. Dall'inizio ci sarà Defrel alle spalle delle due punte: Quagliarella e Gabbiadini.

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Andersen, Colley, Murru; Praet, Ekdal, Linetty; Defrel; Quagliarella, Gabbiadini.