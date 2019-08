Le ultime su Sassuolo-Sampdoria: dubbio modulo per De Zerbi

© foto di Insidefoto/Image Sport

Dopo l'antipasto della prima giornata, la Serie A si concede subito il bis: tra stasera e domenica andrà in scena il secondo atto del campionato di massima divisione, prima della pausa per le nazionali e in attesa della fine del mercato. Alle 20.45 di stasera il derby emiliano tra Bologna e SPAL, domani il big match tra Juve e Napoli e domenica il derby di Roma: la carne sul fuoco non manca davvero. Di seguito le ultime dai rispettivi centri sportivi, dove i tecnici parleranno domani in vista della sfida di domenica, grazie ai nostri inviati sui campi:

Berardi e Magnanelli rientrano dalla squalifica, con il primo certo di una maglia da titolare e con il secondo infortunato, non al 100% (out anche Rogerio e Matri). Ballottaggio sulla fascia destra tra Toljan e Muldur, che ha avuto un buon impatto a Torino. A centrocampo potrebbe rivedersi Duncan che si gioca una maglia da titolare con Bourabia. Da valutare anche il modulo: dubbio 4-3-3 o 4-3-1-2. Nella seconda ipotesi fuori Boga e dentro Traorè alle spalle delle due punte.

SASSUOLO (4-3-1-2): Consigli; Toljan, Marlon, Ferrari, Peluso; Duncan, Obiang, Locatelli; Traoré; Berardi, Caputo.

Allenatore: De Zerbi.

Gabbiadini rientra e va subito in campo al fianco di Quagliarella e Caprari, vista l'indisponibilità di Maroni. A centrocampo ancora Vieira ed Ekdal nonostante la brutta figura rimediata dalla squadra contro la Roma. Il dubbio riguarda principalmente il terzino destro, con Depaoli che mette pressione a Bereszynski.

SAMPDORIA (4-3-3) Audero; Bereszynski o Depaoli, Murillo, Colley, Murru; Vieira, Ekdal, Linetty; Gabbiadini, Quagliarella, Caprari.

Allenatore: Di Francesco.