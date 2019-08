Le ultime su SPAL-Atalanta: senza Ilicic, subito spazio a Muriel

Finalmente, si parte! A oltre due mesi di distanza dall'ultima gara della stagione 2018/19, il campionato italiano riaccende i fari sulla competizione, sul campo, sui risultati piuttosto che sul mercato, che per tante squadre è però ancora lontano dall'essere finito. Alle 18 di sabato via a Parma-Juventus, gara d'esordio del nuovo anno, poi via via spazio a tutte le altre partite. Di seguito le ultime dai rispettivi centri sportivi, dove i tecnici parleranno sabato in vista della sfida di domenica, grazie ai nostri inviati sui campi:

Semplici costretto a rivoluzione le corsie laterali vista la cessione di Lazzari e il grave infortunio a Fares: fasce affidate dunque a D'Alessandro e Di Francesco. Difesa affidata a Vicari, Cionek e Felipe, mentre a centrocampo cerca posto Valoti, ma dovrebbe spuntarla Murgia. In attacco Petagna gioca con Floccari, con Paloschi alla ricerca di una nuova avventura e messo sul mercato. In porta spazio ad un altro nuovo acquisto come Berisha.

SPAL (3-5-2): Berisha; Vicari, Cionek, Felipe; D'Alessandro, Murgia, Missiroli, Murgia, Di Francesco; Petagna, Floccari.

Allenatore: Semplici.

Per la sfida contro la SPAL Gasperini ripartirà dalle certezze dello scorso anno, sicuramente verrà riconfermato il 3-4-1-2. In attacco scelte quasi obbligate, con Ilicic squalificato spazio a Muriel e Zapata con Gomez a supporto. In difesa c’è il dubbio Skrtel, ma per la prima partita verrà confermata la linea a tre con Toloi, Djimsiti e Palomino.

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Djimsiti, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez; Muriel; Zapata.

Allenatore: Gasperini.