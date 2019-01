Le ultime su SPAL-Bologna: Viviano da ex, anche Sansone titolare

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il derby emiliano apre il girone di ritorno di SPAL e Bologna: una sfida salvezza molto importante per Semplici e Filippo Inzaghi, con quest'ultimo che rischia anche il posto, visto che la società si è fatta trovare pronta sul mercato e ora attende risultati sin da subito. Sfida particolare per Viviano, ex della sfida. Di seguito le ultime di formazione per la sfida del ventesimo turno di campionato di Serie A 2018/19, in programma tra la giornata di domani e domenica, e che inizierà con la sfida tra Roma e Toro delle 18:

Dovrebbe esserci Viviano a difesa dei pali: Lazzari è recuperato dall'infortunio alla caviglia, tornato in gruppo da martedì. In regia Schiattarella (che rimane in uscita) insidiato da Valdifiori, in attacco ancora Antenucci titolare con Petagna, con Paloschi in panchina.

SPAL (3-5-2): Viviano; Cionek, Vicari, Felipe; M. Lazzari, Missiroli, Schiattarella, Kurtic, Fares; Antenucci, Petagna.

Possibile prima maglia da titolare in campionato per Nicola Sansone, che dovrebbe affiancare il recuperato Santander in attacco. Anche Soriano va verso la conferma a centrocampo, con Pulgar in cabina di regia e Mattiello-Dijks sulle corsie.

BOLOGNA (3-5-2): Skorupski; Calabresi, Danilo, Helander; Mattiello, Poli, Pulgar, Soriano, Dijks; Santander, Sansone.