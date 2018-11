Le ultime su SPAL-Cagliari, i probabili undici della gara

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Importante sfida salvezza alle 18 di domani, con il Cagliari che va a Ferrara con l'obiettivo di allontanarsi ancora dalla zona calda della classifica, un territorio diventato familiare anche alla SPAL dopo gli ultimi deludenti risultati. Tre punti farebbero sicuramente fare il salto di qualità ad entrambe in tal senso. Di seguito le ultime di formazione per la sfida del dodicesimo turno di campionato di Serie A 2018/19, in programma nel weekend ma che inizierà già stasera con l'anticipo del Benito Stirpe:

Antenucci favorito su Paloschi nella coppia offensiva che dovrebbe sfidare il Cagliari, mentre in difesa Cionek dovrebbe avere la meglio su Bonifaki e Milinkovic-Savic appare in vantaggio su Gomis per quanto riguarda il ruolo di estremo difensore titolare. Importante il rientro di Schiattarella, che cede però il posto in cabina di regia a Valdifiori.

SPAL (3-5-2): Milinkovic-Savic; Cionek, Vicari, Felipe; Lazzari, Schiattarella, Valdifiori, Missiroli, Fares; Petagna, Antenucci.

Pavoletti è tornato azzurro e sognando l'esordio cercherà di fare il massimo contro a SPAL alla sua maniera, coi gol. Alle sue spalle confermatissimi Joao Pedro e Castro, mentre in difesa Pisacane dovrebbe affiancare Ceppitelli nello schieramento a quattro completato da Srna e Padoin. Bradaric sarà il regista a centrocampo.

CAGLIARI (4-3-2-1): Cragno; Srna, Pisacane, Ceppitelli, Padoin; Ionita, Bradaric, Barella; Castro, Joao Pedro; Pavoletti.