Le ultime su SPAL-Empoli: Zajc in panca, tocca ancora a La Gumina

Sfida molto importante in quel di Ferrara, dove la SPAL proverà a interrompere il digiuno di vittorie e allontanarsi dalla zona calda della classifica, ma di fronte avrà un Empoli rigenerato dalla cura Iachini e intenzionato a centrare la terza vittoria di fila per centrare un clamoroso sorpasso in graduatoria che tre settimane fa sarebbe stato pura chimera. Di seguito le ultime di formazione per la sfida del quattordicesimo turno di campionato di Serie A 2018/19, in programma nel weekend ma che inizierà domani sera con la sfida tra estensi e azzurri di Toscana:

Out Simic e Demba Thiam, Semplici sembra intenzionato a confermare l'undici estense delle ultime settimane: ancora panchina per Paloschi dunque, con Antenucci preferito come partner di Petagna. A centrocampo Schiattarella in pole su Valdifiori, mentre Fares dovrebbe essere preferito a Costa sulla corsia mancina.

SPAL (3-5-2) Gomis; Cionek, Vicari, Felipe; Lazzari, Missiroli, Schiattarella, Kurtic, Fares; Petagna, Antenucci.

Iachini sembra intenzionato a confermare la difesa a tre, con conseguente panchina per Zajc, non adatto al ruolo di mezzala e di punta. Quindi ancora La Gumina al fianco di Caputo, con Pasqual e Di Lorenzo sulle corsie di centrocampo. Ancora spazio a Traoré tra i titolari, con l'ivoriano chiamato a confermarsi in una posizione di intermedio.

EMPOLI (3-5-2): Provedel; Maietta, Silvestre, Antonelli; Di Lorenzo, Krunic, Bennaccer, Traoré, Pasqual; La Gumina, Caputo.