Le ultime su SPAL-Lazio: Correa risparmiato, spazio a Caicedo

Nove gare alla fine della stagione, ogni punto conta e anche tra SPAL-Lazio, gara di stasera, in palio c'è un successo che può contare molto. I biancocelesti hanno la grandissima occasione di distanziare il Milan con ancora una partita da recuperare, mentre gli estensi cercano il guizzo in avanti che li avvicinerebbe alla salvezza. L'ultimo successo con il Frosinone è stato vitale, ora serve continuità per vivere un finale di stagione più sereno rispetto a quanto accaduto dodici mesi fa.

Rebus attacco per gli estensi: si giocano una maglia al fianco di Petagna in tre: Paloschi, Antenucci e Floccari. Potrebbe riposare in mediana Kurtic, si scalda il giovane Jankovic dopo una settimana di ottimi allenamenti. Confermato Lazzari, dietro Regini insidia Cionek mentre Felipe è arruolabile per una maglia dal 1'.

SPAL (3-5-2): Viviano; Regini, Vicari, Felipe; Lazzari, Valoti, Missiroli, Jankovic, Fares; Paloschi, Petagna.

Consueto 3-5-2 per la Lazio ma contro l'Inter si è fermato uno degli uomini più in forma di Inzaghi, Correa: Caicedo-Immobile tandem avanzato, interni di centrocampo iper offensivi con Milinkovic-Savic e Luis Alberto ai fianchi di Lucas Leiva. Più Marusic di Romulo come esterno destro, mentre in difesa Patric dovrebbe essere il terzo centrale.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Bastos; Marusic, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Lulic; Caicedo, Immobile.