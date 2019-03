Le ultime su SPAL-Sampdoria: Gabbiadini verso una maglia da titolare

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Rilanciatasi in zona Europa col successo contro il Cagliari, la Sampdoria vuole il bottino pieno anche nella gara di Ferrara, dove di fronte ci sarà una squadra arrabbiata e affamata di punti, dopo il pari di Reggio Emilia dello scorso weekend. Di seguito le ultime di formazione per la sfida del ventiseiesimo turno di campionato di Serie A 2018/19, che inizierà stasera con la sfida tra Cagliari e Inter alla Sardegna Arena:

SPAL (4-4-2): Viviano; Cionek, Bonifazi, Felipe, Fares; Valoti, Schiattarella, Missiroli, Kurtic; Antenucci, Petagna.

Allenatore: Semplici.

Jankovic e Lazzari fuori per infortunio, il rientrante Semplici deve valutare l'acciaccato Viviano e dovrebbe riproporre il 4-4-2 visto il Sassuolo. Antenucci favorito per affiancare Petagna in attacco, mentre Schiattarella dovrebbe tornare in cabina di regia dopo aver scontato la squalifica.

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Andersen, Colley, Sala; Praet, Vieira, Linetty; Saponara; Quagliarella, Gabbiadini.

Allenatore: Giampaolo.

Torna Linetty dopo il turno di stop ma Giampaolo perde per lo stesso motivo Ekdal: possibile occasione per Vieira per lui, al fianco di Jankto e Praet. Gabbiadini potrebbe scalzare Defrel come partner di Quagliarella, mentre i problemi accusati in settimana da Tonelli e Murru potrebbero spingerli in panchina.