Le ultime su SPAL-Torino, torna Meité. Petagna può partire dalla panchina

La SPAL per dare seguito alla bella vittoria esterna contro il Parma, il Torino per continuare ad alimentare un sogno chiamato Europa. Mister Semplici non pare intenzionato a fare tanti cambiamenti rispetto al Tardini, con l'unico avvicendamento che potrebbe riguardare Schiattarella titolare al posto di Valdifiori. Per il resto il nuovo arrivo Viviano è ovviamente confermatissimo in porta e con la difesa che vedrà il ritorno di Cionek al posto di Simic. In attacco Antenucci scalpita e potrebbe avere la meglio su uno tra Paloschi e Petagna.

Mazzarri invece potrebbe fare i conti con la possibile assenza di Djidji che ha qualche problema al ginocchio destro e che dovrebbe essere sostituito da Moretti. Dopo due turni di squalifica, torna al suo posto anche Meité, perno in mediana che agirà insieme a Rincon e Baselli. Ansaldi, dopo le parentesi a centrocampo, tornerà ad agire sulla fascia. In attacco si apre il ballottagio tra Zaza e Iago Falque, con il secondo che resta favorito.

SPAL (3-5-2): Viviano; Bonifazi, Cionek, Felipe; Lazzari, Missiroli, Schiattarella, Kurtic, Fares; Antenucci, Paloschi. Allenatore: Semplici

TORINO 3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Moretti; De Silvestri; Meité, Rincon, Baselli; Ansaldi; Belotti, Iago Falque. Allenatore: Mazzarri