Le ultime su Torino-Atalanta: i probabili undici della sfida

Il sabato di campionato si apre con la sfida fra Torino e Atalanta. I granata cercano continuità per continuare a sognare un posto in Europa e proveranno a sfruttare il fattore casa per centrare il quinto risultato utile consecutivo (2 vittorie e 2 pareggi). Dall'altra parte l'Atalanta, attualmente sesta, che cercherà un pronto riscatto dopo il cocente ko rimediato contro il Milan.

Il Torino di Mazzarri dovrà fare i conti con l'assenza per squalifica di Rincon. Mazzarri riproporrà quindi Meité, ma nella linea mediana del Toro sono tanti i giocatori che si candidano per una maglia. Molto in tal senso dipenderà dalla posizione di Ansaldi: se l'argentino verrà schierato interno troverà spazio uno fra Baselli e Lukic con Aina-De Silvestri sulle fasce. Se invece l'ex Inter si accomoderà sulla fascia, al centro con Meité troveranno spazio sia Lukic che Baselli lasciando fuori uno fra De Silvestri e Aina. In difesa ci sarà ancora Moretti, davanti Iago Falque favorito su Berenguer e Zaza.

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, N'Koulou, Moretti; Aina, Meité, Baselli, Ansaldi, De Silvestri; Iago Falque, Belotti.

Nell'Atalanta solito dubbio riguardante la difesa, con Mancini e Djimsiti che si giocano il posto accanto a Toloi e Palomino. A centrocampo squalificato De Roon, ma i dubbi principali riguardano Alejandro Gomez che potrebbe non recuperare per la sfida. Se il Papu non dovesse farcela, come sembra, per Gasperini si presenterebbero diverse strade: una prevede l'inserimento di uno fra Kulusevski e Barrow al fianco di Ilicic e Pasalic a centrocampo. L'altra Pessina al posto di De Roon con Pasalic alto.

ATALANTA (3-4-2-1): Berisha; Toloi, Mancini, Djimsiti; Hateboer, Freuler, Pessina, Castagne; Ilicic, Pasalic; Zapata.