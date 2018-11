Le ultime su Torino-Genoa: sfida nella sfida tra Belotti e Piatek

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Torino riabbraccia Walter Mazzarri, tornato a esercitare l'attività professionale dopo il malore accusato la scorsa settimana. Il mister ex Napoli e Inter sarà in panchina contro il Genoa, per provare a dare qualcosa in più ai suoi ragazzi e per riportare i tre punti in casa granata. L'ultimo successo è datato inizio novembre: 4-1 a Genova contro la Sampdoria. I padroni di casa recuperano Baselli, che a Cagliari ha rimediato una contusione al ginocchio, mentre in mediana ci sarà Rincon. In attacco, invece, agiranno ancora Belotti e Falque.

Il grifone di Juric non è riuscito a battere la Sampdoria nel derby della Lanterna, nonostante una buona prestazione. L'ultima volta in cui il Genoa ha festeggiato i tre punti risale ormai a due mesi fa: era il 30 settembre a Frosinone. Poi il cambio di tecnico e un calendario difficile hanno visto i rossoblu pareggiare tre volte e perdere in altrettante occasioni. Juric dovrà scegliere chi mandare in campo tra Sandro e Veloso, con il portoghese attualmente avanti nelle gerarchie; in difesa ancora spazio a Romero, in avanti non si tocca nulla con Kouamé e Piatek a cercare la via della rete. Il polacco, tra l'altro, vivrà una sfida nella sfida con Belotti: Piatek è attualmente il capocannoniere della Serie A con dieci gol, l'ex Palermo è atteso dal rilancio dopo una prima parte di stagione al di sotto delle aspettative.

Le probabili formazioni:

Torino (3-4-1-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Djidji; De Silvestri, Meitè, Rincon, Ansaldi, Baselli; Falque, Belotti. Allenatore: Mazzarri.

Genoa (3-5-2): Radu; Biraschi, Romero, Criscito; Romulo, Hiljemark, Veloso, Bessa, Lazovic; Piatek, Kouamé. Allenatore: Juric.