Le ultime su Torino-Inter - Out Meite, ballottaggio J.Mario-Nainggolan

© foto di PhotoViews

Il Torino vuole conquistare i tre punti in palio per mettere alle spalle le ultime due gare (un punto contro la Lazio prima della sconfitta contro la Roma), mentre l'Inter deve tornare al successo per dimenticare il pari col Sassuolo. La sfida di domenica vedrà il confronto tra Mazzarri - ex tecnico nerazzurro - e Spalletti.

In casa granata c'è Izzo a disposizione, mentre Meitè è ancora out per squalifica. Ansaldi dovrebbe essere confermato con Rincon, invece Baselli può recuperare dai problemi all'anca. In avanti ci sarà Belotti, presente con un tutore alla mano per un colpo subito in allenamento.

Tra le file dei nerazzurri c'è il ballottaggio tra Joao Mario e Nainggolan, col portoghese avanti nelle scelte di Spalletti. Keita dovrebbe restare ancora out, le corsie d'attacco dovrebbero vedere Politano e Perisic per innescare Icardi.

Queste le probabili formazioni della sfida:

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Djidji; Aina, Baselli, Rincon, Ansaldi, De Silvestri; Belotti, Falque. Allenatore: Mazzarri.

Inter (4-2-3-1): Handanovic; D'Ambrosio, Skriniar, De Vrij, Asamoah; Brozovic, Vecino; Politano, Joao Mario, Perisic; Icardi. Allenatore: Spalletti.