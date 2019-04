Le ultime su Torino-Sampdoria, ancora Defrel-Quagliarella di punta

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nove gare alla fine della stagione, ogni punto conta e anche tra Torino-Sampdoria, gara di stasera, in palio c'è un successo che può contare molto. Per i granata, in piena lotta Europa League, trattasi di un vero e proprio spareggio: Mazzarri ha caricato l'ambiente alla vigilia e c'è tanta attesa per una pronta riscossa dopo il pari della scorsa settimana contro la Fiorentina. Nella Samp tanti dubbi di formazione, specie grazie all'abbondanza in attacco, ma Giampaolo ha un solo insostituibile nel proprio 11 e anche stasera ci sarà.

Belotti e Zaza sono la coppia offensiva su cui Mazzarri è intenzionato a puntare, con Berenguer mossa per la ripresa e Iago Falque che probabilmente si rivedrà solo a maggio. Ancora squalificato Aina, tocca a De Silvestri a destra e Ansaldi a sinistra. Izzo-Nkoulou-Djidji inamovibili di fronte a Sirigu. Meitè potrebbe essere proposto dall'inizio a discapito di Lukic.

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Djidji; De Silvestri, Meité, Rincon, Baselli, Ansaldi; Belotti, Zaza.

Allenatore: Mazzarri.

Tutto ruota intorno a Fabio Quagliarella nel mondo Samp: Giampaolo potrebbe riproporre la squadra che ha battuto il Milan con Ramirez sulla trequarti, Defrel e il capocannoniere come tandem offensivo, mentre l'alternativa porta a Saponara dal 1' da dieci. In mediana Praet e Vieira si giocano una maglia, in difesa Colley è diventato una certezza inossidabile: toccherà ancora a lui far coppia con Andersen.

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Sala, Andersen, Colley, Murru; Jankto, Praet, Linetty; Ramirez; Defrel, Quagliarella.

Allenatore: Giampaolo.