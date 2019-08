Le ultime su Torino-Sassuolo: senza Berardi, tocca a Djuricic

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Finalmente, si parte! A oltre due mesi di distanza dall'ultima gara della stagione 2018/19, il campionato italiano riaccende i fari sulla competizione, sul campo, sui risultati piuttosto che sul mercato, che per tante squadre è però ancora lontano dall'essere finito. Alle 18 di sabato via a Parma-Juventus, gara d'esordio del nuovo anno, poi via via spazio a tutte le altre partite. Di seguito le ultime dai rispettivi centri sportivi, dove i tecnici parleranno sabato in vista della sfida di domenica, grazie ai nostri inviati sui campi:

Testa al Sassuolo, ma con un occhio al ritorno contro il Wolverhampton: Walter Mazzarri dovrà fare i conti con la vicinanza degli impegni, anche se la rosa corta non gli permette grandi rotazioni. Bonifazi, Rincon e Aina scalpitano per un posto dal primo minuto vista l'esclusione dalla formazione anti-Wolves, davanti solita coppia Belotti-Zaza: Iago Falque, infatti, resta indisponibile.

TORINO (3-4-1-2) Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bonifazi; Aina, Baselli, Rincon, Ansaldi; Berenguer; Belotti, Zaza.

Allenatore: Mazzarri.

Squalificati Magnanelli e Berardi, nel tridente confermatissimo Boga ed esordio in campionato per Caputo, con Djuricic che dovrebbe essere il terzo componente. A centrocampo Locatelli mezzala e Obiang intermedio, mentre in difesa spazio al neoacquisto Toljan come terzino destro: piccolo dubbio sull'utilizzo di Marlon, che non è al 100%, ma dovrebbe essere rischiato.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Marlon, Ferrari, Rogerio; Traorè, Obiang, Locatelli; Djuricic, Caputo, Boga.

Allenatore: De Zerbi.