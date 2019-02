Le ultime su Torino-Udinese: i probabili undici della sfida

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il successo del Bologna mette fretta alle altre squadre in lotta per la salvezza, elenco nel quale è certamente presente l'Udinese, chiamata dunque a conquistare punti importanti a Torino. Di fronte avrà però una formazione fortemente motivata a dare continuità alle ultime ottime prestazioni, per continuare a coltivare ambizioni d'Europa. Di seguito le ultime di formazione per la sfida del ventitreesimo turno di campionato di Serie A 2018/19, in programma tra stasera e domenica, e che inizierà con la sfida tra Lazio ed Empoli delle 20.30:

Nkoulou e Zaza fuori causa per squalifica, Djidji invece da oggi è in gruppo e potrebbe essere titolare contro l'Udinese. Il centrale dovrebbe affiancare Moretti e Izzo, con Ansaldi ancora centrale di centrocampo al fianco di Rincon e Meitè. In attacco tocca a Iago Falque al fianco di Belotti, mentre Aina e De Silvestri agiranno sulle corsie esterne.

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Djidji, Moretti; Ansaldi, Meitè, Rincon, Baselli, Aina; Belotti, Iago Falque.

Stryger Larsen rischia il posto visto che si è allenato a parte per tutta la settimana, mentre in attacco possibile rientro per Okaka in luogo di Pussetto. In caso di assenza del danese, toccherebbe a Ter Avest essere il titolare domenica. In mezzo ancora Behrami, Mandragora e Fofana.

UDINESE (3-5-2): Musso; De Maio, Troost-Ekong, Nuytinck; Stryger Larsen, Fofana, Behrami, Mandragora, D’Alessandro; De Paul, Okaka.