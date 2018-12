Le ultime su Udinese-Cagliari: dubbio Joao Pedro per Maran

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'Udinese di mister Nicola ha bisogno di punti per allontanarsi dalla zona calda della classifica. Dopo il pareggio a reti bianche con la SPAL, i friulani ospitano alla Dacia Arena il Cagliari. La squadra di Maran, nell'ultimo turno, ha vinto di misura contro il Genoa con la rete di Farias.

Il tecnico dei bianconeri deve rinunciare al suo uomo migliore. Contro il Cagliari infatti mancherà Rodrigo De Paul per squalifica. In mezzo al campo di rivede Behrami, Ter Avest favorito su Opoku sulla corsia destra. Davanti confermata la coppia Lasagna-Pussetto.

UDINESE 3-5-2 - Musso; Stryger Larsen, Nuytinck, Troost-Ekong; Ter Avest, Fofana, Behrami, Mandragora, D'Alessandro; Pussetto, Lasgan.

C'è grande ottimismo in casa Cagliari per il recupero di Joao Pedro, anche se mister Maran potrebbe decidere di non rischiare, almeno dall'inizio, il brasiliano. Davanti Pavoletti insieme a Farias, match winner delle sfida con il Genoa. In difesa out Klavan: al suo posto Romagna.

CAGLIARI 4-3-1-2 - Cragno; Srna, Romagna, Ceppitelli, Padoin; Faragò, Bradaric, Barella; Ionita; Farias, Pavoletti