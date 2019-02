Le ultime su Udinese-Chievo: i probabili undici della sfida

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Vero e proprio scontro salvezza alla Dacia Arena tra Udinese e ChievoVerona. Se gli scaligero dovessero perdere sarebbero probabilmente condannati alla retrocessione e per questo motivo quella in Friuli sa tanto di ultima spiaggia per la formazione di Mimmo Di Carlo. Dall'altra parte i bianconeri devono cancellare le polemiche della settimana scorsa quando nei minuti finali della gara contro il Torino è successo di tutto, con Daniele Pradè, direttore sportivo dei friulani, che si è lamentato della direzione arbitrale nel post gara.

Resta in forte dubbio la presenza di Rodrigo De Paul nell'Udinese, visto che l'argentino è ancora alle prese con il problema alla caviglia. Dubbi in attacco per Davide Nicola con Okaka che sembra favorito su Lasagna per affiancare Pussetto. In difesa non ci sarà invece lo squalificato De Maio, con Opoku pronto a prendere il suo posto nonostante l'affaticamento muscolare. Ter Avest è comunque in preallarme.

UDINESE (3-5-2): Musso; Opoku, Nuytinck, Troost Ekong; Larsen, Fofana, Mandragora, Ingelsson, D'Alessandro; Pussetto, Okaka.

Pochissimi dubbi di formazione per Di Carlo in vista della gara della Dacia Arena. Il tecnico del Chievo dovrà rinunciare a Depaoli, Tomovic e Pellissier con Stepinski e Djordjevic favoriti per partire dall'inizio in attacco. Giacchierini agirà invece alle loro spalle nel ruolo di trequartista.

CHIEVO (4-3-1-2): Sorrentino; Barba, Rossettini, Bani, Jaroszynski; Kiyine, Diousse, Hetemaj; Giaccherini; Stepinski, Djordjevic.