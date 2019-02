Le ultime su Udinese-Fiorentina, Zeegelaar dal 1'. Milenkovic centrale

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'Udinese traballa e ha bisogno di punti per respirare, la Fiorentina arriva in Friuli galvanizzata dalla vittoria contro la Roma in Coppa Italia. Sarà la partita del ricordo di Astori, scomparso 11 mesi fa proprio a Udine.

Davide Nicola è pronto a confermare gran parte della formazione che ha perso contro la Sampdoria, anche perché gli ultimi acquisti come Sandro e De Maio hanno ancora bisogno di entrare nei meccanismi della squadra. Resta fuori Okaka in attacco, con De Paul liberato dai compiti in mediana e spostato in avanti al fianco di Lasagna. Sulla fascia, dopo l'esordio della settimana scorsa, toccherà dal primo a uno degli arrivi invernali, ovvero Zeegelaar.

La Fiorentina deve fare i conti con l'infortunato Hugo che verrà sostituito da Milenkovic spostato al centro, al fianco di Pezzella. Sulla destra confermato Laurini dopo la buona prova nel 7-1 contro i giallorossi. A centrocampo con Benassi out per squalifica, Gerson è in vantaggio su Dabo e Noorgard per partire dal 1'. Edimilson giocherà in regia e Veretout verrà ancora una volta impiegato da mezzala. In avanti, dopo la doppietta in Coppa, torna titolare Simeone insieme a Chiesa e Muriel.

Probabili formazioni:

Udinese (3-5-2): Musso; Opoku, Troost-Ekong, Nuytinck; Larsen, Fofana, Behrami, Mandragora, Zeegelaar; Lasagna, De Paul. Allenatore: Nicola

Fiorentina (4-3-2-1): Lafont; Laurini, Pezzella, Milenkovic, Biraghi; Veretour, Edimilson, Gerson; Muriel, Chiesa; Simeone. Allenatore: Pioli