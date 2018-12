Le ultime su Udinese-Frosinone: i probabili undici della sfida

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo due sconfitte consecutive, l'Udinese deve ricominciare a correre: la sfida contro il Frosinone, chiamato ad una prova di orgoglio dopo il cambio di tecnico, cade a fagiolo. Per Baroni subito una sfida salvezza che è quasi un dentro/fuori. Di seguito le ultime di formazione per la sfida del diciassettesimo turno di campionato di Serie A 2018/19, in programma tutto nella giornata di domani e che inizierà con la sfida tra Lazio e Cagliari delle 12.30:

Valon Behrami è sicuramente disponibile per la sfida contro il Frosinone gara in cui l'Udinese sarà chiamata a fare la partita. Differenziato programmato per Ter Avest, Larsen e Pussetto. Appare ormai recuperato Barak, ma difficilmente sarà titolare: in mezzo ancora Fofana, mentre davanti Lasagna e De Paul.

Le parole di Nicola : "Ci sono tre partite e abbiamo quattro diffidati: ora tutti sanno che sono importanti, ma è stata questa la nostra filosofia dal primo minuto. D'Alessandro? Io penso e sapevo di trovare un professionista, perché lo conoscevo. Non aveva avuto molto spazio, ha una duttilità tattica incredibile e un'estrazione che gli permette di fare quel ruolo lì in maniera difensiva od offensiva".

UDINESE (3-5-2): Musso; Opoku, Nuytinck, Troost-Ekong; D'Alessandro, Fofana, Behrami, Mandragora, Larsen; De Paul, Lasagna.

Baroni dovrebbe mantenere la struttura di gioco di Longo, quindi il 3-4-1-2. Da non escludere l'ipotesi del 4-3-3, con Ariaudo sacrificato e un centrampista in più, ma al momento rimane solo una speculazione.

Le parole di Baroni : "L'allenatore spesso deve avere la capacità di capire velocemente quali sono le attitudini migliori dei calciatori e le interpretazioni del sistema di gioco. Questa squadra ha una genetica, io sicuramente farò qualcosa, piccole cose, per cambiare. Ma non è il sistema di gioco quello su cui bisogna lavorare. Da parte mia ho già giocato a tre in altre esperienze. Chibsah? L'ho avuto anche alla Juventus, l'ho cresciuto già da lì. Ma non voglio concentrarmi sui nomi".

FROSINONE (3-4-2-1): Sportiello; Goldaniga, Ariaudo, Capuano; Zampano, Chibsah, Maiello, Beghetto; Ciano, Campbell; Ciofani.