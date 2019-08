Le ultime su Udinese-Parma: Sema dal 1', sfiderà l'ex Pezzella?

Dopo l'antipasto della prima giornata, la Serie A si concede subito il bis: tra stasera e domenica andrà in scena il secondo atto del campionato di massima divisione, prima della pausa per le nazionali e in attesa della fine del mercato. Alle 20.45 di stasera il derby emiliano tra Bologna e SPAL, domani il big match tra Juve e Napoli e domenica il derby di Roma: la carne sul fuoco non manca davvero. Di seguito le ultime dai rispettivi centri sportivi, dove i tecnici parleranno domani in vista della sfida di domenica, grazie ai nostri inviati sui campi:

De Paul distratto dal mercato, con la Fiorentina in pressing, si va verso la seconda esclusione di fila. In difesa ballottaggio De Maio-Becao con il secondo in vantaggio dopo la prestazione di domenica. A sinistra Sema, partito Pezzella (che sarà avversario). Davanti Lasagna, che nonostante le sirene del mercato sarà titolare al fianco di Pussetto, con Nestorovski pronto a subentrare nella ripresa.

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, Ekong, Samir; Sema, Fofana, Jajalo, Mandragora, Larsen; Pussetto, Lasagna.

Allenatore: Tudor.

Nel Parma ancora 4-3-3 e dieci undicesimi confermati rispetto a quanto visto con la Juve: Kucka si riprende il suo posto a centrocampo, da valutare chi sarà a fargli spazio tra Hernani e Barillà. In attacco Karamoh insidia Kulusevski, ma l'ex atalantino dovrebbe spuntarla ancora. Pezzella, arrivato a Parma da neanche una settimana e in campo con la maglia bianconera nella scorsa giornata, dovrebbe partire dalla panchina.

PARMA (4-3-3): Sepe; Laurini, Iacoponi, Alves, Gagliolo; Kucka, Brugman, Hernani; Kulusevski, Inglese, Gervinho.

Allenatore: D'Aversa.