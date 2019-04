Le ultime su Juve-Milan: Chiellini riposa. Torna Kessie, chance per Borini

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il gib match della 31^ giornata è senza dubbio Juventus-Milan. Mister Allegri, in conferenza stampa, ha dato diverse indicazioni di formazione: Cristiano Ronaldo non sarà convocato, out anche Perin, Barzagli, Khedira, Cuadrado e Douglas Costa. In difesa riposerà Chiellini e anche per questo il tecnico livornese dovrebbe puntare sul 3-5-2. A centrocampo possibile turno di riposo per Matuidi.

Il Milan invece ritrova Kessie e Suso, ma il vero dubbio riguarda il modulo da utilizzare vista l'assenza di Paquetà. Proseguire sul 4-3-1-2 visto con l'Udinese o tornare al 4-3-3? Ad oggi la seconda potesi sembra la più verosimile, con Kessie che potrebbe tornare titolare in un centrocampo con Bakayoko (più avanti rispetto a Biglia) e Calhanoglu. Nella rifinitura di oggi provato Borini nel tridente.