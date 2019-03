Le ultime su Juventus-Empoli: senza CR7 spazio a Dybala

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo aver perso la prima gara stagionale dai Campioni d'Italia in molti si aspettano una reazione. Prossimo avversario dei bianconeri all'Allianz Stadium l'Empoli di Aurelio Andreazzoli a caccia di punti pesanti per salvarsi. Il pronostico è, strano a dirlo, tutto a favore di Chiellini&C., anche perché i toscani non hanno mai vinto lontano dal Castellani.

QUI JUVENTUS - Con Rolando out, così come Douglas Costa, Barzagli e Cuadrado, Max Allegri sembra aver già ben definito l'undici con il quale presentarsi in campo domani. De Sciglio torna disponibile ma sull'out di destra dovrebbe giocare ancora Cancelo, così come al centro Rugani dovrebbe festeggiare il rinnovo con una maglia da titolare al posto di Bonucci. A centrocampo Emre Can e Pjanic ci saranno: assieme a loro Matuidi, con Bentancur che però continua a giocarsi le ultime chance. In attacco tutto definito con Dybala e Bernardeschi a supporto di Mario Madzukic.

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Rugani, Chiellini, Alex Sandro; Can, Pjanic, Matuidi; Dybala, Mandzukic, Bernardeschi. Allenatore: Allegri.

QUI EMPOLI - Azzurri che andranno all'Allianz Stadium col 3-5-2 ma soprattutto con l'intenzione di reggere l'onda d'urto bianconera. Con Silvestre squalificato in difesa spazio a Veseli con Maietta e Dell'Orco. Sulla fascia sinistra Pajac dovrebbe essere preferito di nuovo a Pasqual, mentre in attacco confermato il tandem Caputo-Farias.

Empoli (3-5-2): Dragowski; Veseli, Maietta, Dell'Orco; Di Lorenzo, Acquah, Bennacer, Krunic, Pajac; Caputo, Farias. Allenatore: Andreazzoli.