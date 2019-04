Le ultime su Lazio-Sassuolo: tanti diffidati per Inzaghi. Djuricic scalpita

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Lazio e Sassuolo arrivano alla sfida di domenica pomeriggio con stati mentali diversi. La Lazio vuol tornare al successo dopo l'inatteso ko con la SPAL, il Sassuolo proverà a dare continuità dopo il bel successo sul Chievo.

In casa biancoceleste i dubbi sono tanti e tutti legati ai 7 giocatori in diffida. Qualcuno riposerà in vista del Milan, ma Inzaghi ci andrà comunque cauto col turnover. Davanti ballottaggio Correa-Caicedo.

Il Sassuolo arriva coi soliti dubbi legati a centrocampo e attacco. In difesa conferma per Demiral dopo la doppietta con Marlon ancora out. A centrocampo possibile riposo per Bourabia, davanti Djuricic si candida ad una maglia da titolare dopo due panchina consecutive.

Le probabili formazioni di Lazio-Sassuolo:

Lazio (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Bastos; Marusic, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Caicedo, Immobile

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Lirola, Demiral, Ferrari, Rogerio; Duncan, Sensi, Locatelli; Berardi, Djuricic, Boga