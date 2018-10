Le ultime su OM-Lazio - Thauvin out, Inzaghi con Immobile e Caicedo

Fonte: Dall'inviato a Marsiglia, Giacomo Iacobellis

Lazio

Immobile-Caicedo davanti, con l'incognita Berisha. Simone Inzaghi non ha ancora sciolto gli ultimi dubbi di formazione in vista della gara di questa sera contro l'Olympique Marsiglia. Qualora il centrocampista kosovaro dovesse dare infatti all'allenatore le giuste garanzie, non sarebbe da scartare l'ipotesi di vederlo più avanzato al fianco del capocannoniere biancoceleste. Assente di lusso lo spagnolo Luis Alberto, rimasto a Roma alle prese con la pubalgia, oltre a Murgia, Basta e Correa (gli ultimi due squalificati) e i soliti fuori lista.

Questa la probabile formazione della Lazio per la terza giornata di Europa League:

Lazio (3-5-2): Proto (Strakosha); Wallace, Acerbi, Radu; Marusic (Caceres), Milinkovic-Savic, Leiva, Parolo, Lulic; Caicedo, Immobile. All.: Inzaghi.

Olympique Marsiglia

Un grande assente e tanto turn-over. Rudi Garcia, ieri pomeriggio, è stato piuttosto chiaro in conferenza stampa: Thauvin non ci sarà a causa di un problema al tallone che potrebbe tenerlo fuori anche nel big match di domenica prossima contro il PSG. Al suo posto, nel ruolo di esterno destro, l'ex Milan e Genoa Lucas Ocampos. Per il resto spazio a due-tre giocatori che nell'ultimo periodo hanno avuto meno minutaggio come Caleta-Car e Mitroglou. Dal 1' l'ex Roma Strootman a centrocampo.

Questa la probabile formazione dell'OM per la terza giornata di Europa League:

Olympique Marsiglia (4-3-3): Mandanda; Sarr, Rami, Caleta-Car, Amavi (Sakai); Strootman, Luiz Gustavo, Sanson; Ocampos, Mitroglou, Payet. All.: Garcia.