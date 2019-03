Le ultime su Parma-Atalanta: tornano disponibili Scozzarella e Toloi

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Atalanta a caccia del quarto risultato utile consecutivo al Tardini contro il Parma di Roberto D'Aversa che, invece, nelle ultime cinque gare prima della sosta ha raccolto appena quattro punti.

QUI PARMA - Stulac è in via di guarigione ma contro l'Atalanta non ci sarà. Chi invece rientrerà a disposizione di D'Aversa sono Scozzarella, che probabilmente partirà titolare, e Barillà. Sul fronte dei ballottaggi permane il dubbio sul terzino sinistro, con Dimarco preferito ancora su Bastoni e quello in attacco fra Ceravolo e Sprocati, con il primo favorito.

Parma (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Gagliolo, Bruno Alves, Dimarco; Kucka, Scozzarella, Rigoni; Gervinho, Ceravolo, Siligardi. Allenatore: D'Aversa.

QUI ATALANTA - Toloi è tornato disponibile e dovrebbe riprendere il suo posto in difesa. C'è un solo dubbio di formazione fra Gosens e Castagne sulla fascia mancina. Gollini confermato in porta al posto di Berisha.

Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Djmsiti, Mancini; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens: Gomez, Ilicic; Zapata. Allenatore: Gasperini.