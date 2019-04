Le ultime su Parma-Torino: ancora emergenza per D'Aversa. Zaza out?

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La 31^ giornata di Serie A si apre domani con la sfida fra Parma e Torino. La squadra di D'Aversa, dopo 3 sconfitte consecutive, vuol tornare alla vittoria per non rischiare di essere risucchiata nella lotta salvezza. Il Torino, invece, cerca continuità dopo il successo sulla Samp per continuare a sognare l'Europa.

Il Parma, come contro il Frosinone, dovrà fare i conti con le assenze. Out Inglese, difficili i recuperi di Gervinho e Bruno Alves che fino ad oggi non si sono allenati in gruppo. Poche chance per Stulac, ancora non al meglio. Il dubbio principale riguarda la fascia destra dove Gazzola insidia Iacoponi che potrebbe così essere spostato al centro con uno fra Gagliolo e Dimarco inizialmente in panchina.

Nel Torino out Iago Falque per infortunio, a centrocampo mancheranno anche Ola Aina e Lukic per squalifica. Davanti Zaza sembra indietro nelle gerarchie, possibile la riproposizione del 3-4-2-1 con Meite e Berenguer (o Parigini) a sostegno di Belotti.

Le probabili formazioni di Parma-Torino:

Parma (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Bastoni, Gagliolo, Dimarco; Kucka, Scozzarella, Barillà; Sprocati, Ceravolo, Siligardi

Torino (3-4-2-1): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Djidji; De Silvestri, Rincon, Baselli, Ansaldi; Meite, Berenguer; Belotti