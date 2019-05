Le ultime su Roma-Juve: dubbio Zaniolo-Kluivert, Dybala favorito su Kean

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il pareggio di Marassi contro il Genoa costringe la Roma a non commettere più passi falsi. All'Olimpico arriverà la Juventus già campione d'Italia; la squadra di Allegri potrebbe essere decisiva nella corsa alla Champions League anche la prossima settimana, quando affronterà l'Atalanta. Ranieri schiererà il miglior 11 possibile: l'unico dubbio riguarda Zaniolo, favorito su Under e Kluivert. Allegri dovrebbe optare per il 4-4-2, con Cancelo e Spinazzola in ballottaggio. Davanti Dybala sembra in vantaggio su Kean.

Roma (4-2-3-1): Mirante; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Cristante, De Rossi; Zaniolo, Pellegrini, El Shaarawy; Dzeko.

Juventus (4-4-2): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, De Sciglio; Cuadrado, Emre Can, Pjanic, Matuidi; Dybala, Ronaldo