Le ultime su Roma-Napoli: Manolas in dubbio. Azzurri in emergenza

Da una parte un club che punta alla vittoria per rimanere attaccato al treno Champions; dall'altra una società che punta a consolidare il secondo posto in classifica alle spalle della Juventus. Si può descrivere anche così Roma-Napoli di domenica. Per i giallorosso, in più, c'è anche la necessità di riprendersi dopo le due sconfitte nelle ultime tre giornate prima della sosta.

QUI ROMA - Florenzi, El Shaarawy e Pastore sono i tre sicuri assenti del match dell'Olimpico. Rientrano invece De Rossi, Under e Kolarov. Manolas in dubbio ma c'è ottimismo. Con questo quadro la squadra è presto definita.

Roma (4-4-2): Olsen; Karsdorp, Manolas , Fazio, Kolarov; Zaniolo, Cristante, Nzonzi, Perotti; Schick, Dzeko. Allenatore: Ranieri.

QUI NAPOLI - Anche per i partenopei la lista degli assenti è corposa: Zielinski squalificato, Diawara, Chiriches e Albiol infortunati, con Insigne a mezzo servizio. Napoli che, dunque, all'Olimpico si presenteranno con un 4-4-2 e con due ballottaggi sulle corsie di difesa fra Malcuit e Hysaj a destra e Mario Rui-Ghoulam a sinistra.

Napoli (4-4-2): Meret; Malcuit, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Fabian, Verdi; Mertens, Milik. Allenatore: Ancelotti.