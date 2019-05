Le ultime su Roma-Parma: De Rossi al centro del mondo giallorosso

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Quella contro il Parma sarà l'ultima gara con la maglia della Roma di Daniele De Rossi. Al tempo stesso i giallorossi si giocheranno le ultime, risicatissime, chance Champions. Servirà battere 5-0 i ducali e sperare che Atalanta, Inter e Milan non vincano. Tutto questo, emozioni comprese, in 90'.

De Rossi sarà il centro di gravità della Roma nell'ultimo match stagionale. In difesa, con il rientro di Manolas, non sembrano esserci dubbi. Davanti, invece, tutto aperto con Kluivert e Pellegrini che si giocheranno il posto sulla trequarti con Under e Zaniolo.

ROMA (4-2-3-1): Mirante; Florenzi, Fazio, Manolas, Kolarov; Cristante, De Rossi; Under, Zaniolo, El Shaarawy; Dzeko. Allenatore: Ranieri.

I Ducali si sono salvati con i tre punti conquisati con la Fiorentina. L'obiettivo è dunque conquistato. A Roma si cercherà di chiudere nel miglior modo possibile nonostante l'assenza di Gervinho e quella probabile di Rigoni. Out. Gagliolo. In attacco Siligardi favorito su Sprocati.

PARMA (5-3-2): Sepe; Gazzola, Iacoponi, Bruno Alves, Bastoni, Dimarco; Kucka, Scozzarella, Barillà; Ceravolo, Siligardi. Allenatore: D'Aversa.