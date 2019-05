Le ultime su Samp-Juventus: bianconeri rinnovati per l'ultima di Allegri

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

I campioni d'Italia della Juve saluteranno la stagione che ha visto il loro ottavo tricolore consecutivo al 'Ferraris' di Genova contro una Samp senza assilli di classifica. Possibile, dunque, che entrambe le squadre propongano una formazione inedita.

Andersen ritrova la maglia da titolare al centro della difesa, mentre Murru sull'out sinistro sarà sostituito da Tavares. In attacco Gabbiadini verso la panchina a favore di Caprari.

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Sala, Andersen, Colley, Junior Tavares; Praet, Ekdal, Linetty; Defrel, Caprari, Quagliarella. Allenatore: Giampaolo.

Bianconeri senza Bernardeschi, Cancelo, Matuidi e Mandzukic. Per questo Allegri dovrebbe puntare su un tridente composto da Cuadrado, Ronaldo e Dybala. A centrocampo spazio ad Emre Can e Bentancur. Fra i pali non ci sarà né Szczesny né Perin: spazio a Pinsoglio.

JUVENTUS (4-3-3): Pinsoglio; De Sciglio, Bonucci, Caceres, Spinazzola; Bentancur, Pjanic, Emre Can; Cuadrado, Ronaldo, Dybala. Allenatore: Allegri.