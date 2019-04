Le ultime su Samp-Roma: tanti dubbi in attacco per entrambi i tecnici

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sfida dal sapore europeo quella di domani sera fra Sampdoria e Roma. Gli uomini di Giampaolo sono chiamati alla pronta risposta dopo il ko col Torino per non perdere il treno, la Roma cerca i 3 punti che mancano oramai da 3 partite.

La Samp schiererà sulla destra Sala, al centro con Andersen probabile l'impiego di Tonelli nonostante il recupero di Colley. A centrocampo chance per Jankto, davanti ballottaggi Saponara-Ramirez e Gabbiadini-Defrel.

In casa giallorossa, come confermato da mister Ranieri, saranno out Santon, Perotti, Pastore e Florenzi, mentre El Shaarawy è da considerarsi recuperato. In porta sarà confermato Mirante, mentre permangono dubbi su praticamente tutti i ruoli d'attacco con la possibile sorprese Schick dal primo minuto.

Le probabili formazioni di Samdporia-Roma:

Sampdoria (4-3-1-2): Audero; Sala, Andersen, Tonelli, Murru; Jankto, Praet, Linetty; Saponara; Defrel, Quagliarella

Roma (4-2-3-1): Mirante; Karsdorp, Manolas, Fazio, Kolarov; Nzonzi, De Rossi; Zaniolo, Pellegrini, El Shaarawy; Dzeko