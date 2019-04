© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Un vero e proprio scontro salvezza, quello che vedrà impegnate Udinese e Empoli domenica alle 15.

Per Igor Tudor permane il dubbio modulo, col 4-3-3 al momento favorito. In difesa tornano Stryger Larsen e Troost-Ekong, davanti solito ballottaggio Lasagna-Okaka.

Nell'Empoli, reduce dal bel successo sul Napoli, tanti piccoli problemi di infortuni. Non sono al meglio, oltre a Dragowski e Dell'Orco (che potrebbero comunque recuperare), neanche Krunic e Pajac che rischiano seriamente di dare forfait.

Le probabili formazioni di Udinese-Empoli:

Udinese (4-3-3): Musso; Styger Larsen, De Maio, Troost-Ekong, Zeegelaar; Fofana, Sandro, Mandragora; Pussetto, Lasagna, De Paul

Empoli (3-5-2): Provedel; Veseli, Silvestre, Maietta; Di Lorenzo, Traore, Bennacer, Brighi, Pasqual; Caputo, Farias