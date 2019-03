Le ultime su Udinese-Genoa: esordio per Tudor. Grifone col 4-3-3

Tre vittorie nelle ultime dieci giornate e l'Udinese ha deciso di cambiare nuovamente allenatore. Fuori Nicola e dentro, per la seconda volta nel giro di due stagioni, Igor Tudor. Al croato il compito di allontanare i friulani dalla zona retrocessione, attualmente distante appena un punto. Decisamente più tranquilla la posizione del Genoa di Cesare Prandelli. Una vittoria alla Dacia Arena permetterebbe al Grifone di considerare il capitolo salvezza ufficialmente chiuso e di concentrarsi sulla prossima stagione.

QUI UDINESE - Tudor dovrebbre puntare tutto sul 3-5-2. In difesa torna disponibile De Maio che dovrebbe completare il tridente della retroguardia con Ekong e Larsen al posto di Opoku. A centrocampo sicuri Fofana, Mandragora, De Paul e Zeegelaar, mentre sull'out di destra dovrebbe esserci Ter Avest. In attacco Okaka e Lasagna si giocheranno l'ultima maglia a disposizione a fianco di Pussetto.

Udinese (3-5-2): Musso; Laresen, Ekong, De Maio; Ter Avest, Fofana, Mandragora, De Paul, Zeegelaar; Pussetto, Lasagna. Allenatore: Tudor.

QUI GENOA - Prandelli per la gara della Dacia Arena dovrebbe puntare sul 4-3-3. A centrocampo ancora spazio per Rolon, mentre in difesa Pereira e Criscito saranno i due esterni. In attacco sicuri Kouame e Lazovic, potrebbe esserci una sorpresa per il ruolo di prima punta. Sanabria e Pandev hanno giocato in Nazionale e Lapadula potrebbe a sopresa guadagnarsi una chance. Al momento però l'ex Betis ha ancora i favori del pronostico.

Genoa (4-3-3): Radu; Pereira, Romero, Zukanovic, Criscito; Lerager, Rolon, Radovanovic; Kouame, Sanabria, Lazovic. Allenatore: Prandelli.