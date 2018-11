Le ultime sul Frosinone, i probabili undici della gara

© foto di Federico Gaetano

Dopo il pari di Parma, che ha portato a tre le gare a punti dei gialloazzurri di fila, il Frosinone è pronto a sfidare la Fiorentina con l'obiettivo di allungare ancora la serie e tentare di recuperare in classifica rispetto alle avversarie. Dopo due sfide in trasferta, i ciociari proveranno a farsi forti dell'effetto Stirpe per sconfiggere i viola. Di seguito le ultime di formazione per la sfida del dodicesimo turno di campionato di Serie A 2018/19, in programma nel weekend ma che inizierà già stasera con l'anticipo del Benito Stirpe:

Un solo problema per Moreno Longo, ma di grandissima importante: fuori Ciano per infortunio, il tecnico deve scegliere Vloet o Soddimo per la sua sostituzione, con l'olandese favoritissimo dopo il bell'impatto avuto contro il Parma, una settimana fa. Ciofani ha recuperato dai dolori accusati contro il Parma e sarà titolare, mentre a centrocampo Maiello vince ancora il ballottaggio con Gori.

FROSINONE (3-4-2-1): Sportiello; Goldaniga, Ariaudo, Capuano; Zampano, Chibsah, Maiello, Beghetto; Vloet, Campbell; Ciofani.