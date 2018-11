Le ultime sul Napoli, la probabile formazione dei partenopei

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ancelotti è pronto a rivoluzionare il proprio undici per la sfida all'Empoli, pensando già in prospettiva Champions League, visto che al San Paolo contro il PSG gli azzurri si giocano tantissimo delle residue chances di passare il turno e arrivare agli ottavi di finale della manifestazione. Di seguito le ultime di formazione per la sfida dell'undicesimo turno di campionato di Serie A 2018/19, in programma nel weekend ma che inizierà già stasera con l'anticipo del San Paolo:

Ieri il tecnico di Reggiolo ha detto: "Tanto non la indovinate". Raccogliamo l'invito e ci buttiamo: sarà un Napoli dalle tante seconde linee quello che sfiderà l'Empoli di Andreazzoli, con Malcuit titolare sulla fascia destra e Karnezis in porta. Centrocampo nuovo di zecca, con Rog e Diawara al centro, mentre Callejon e Zielinski dovrebbero essere le ali, con Mertens e Milik, alla ricerca del gol perduto, come duo offensivo.

NAPOLI (4-4-2): Karnezis; Malcuit, Koulibaly, Maksimovic, Hysaj; Callejon, Rog, Diawara, Zielinski; Milik, Mertens.

Allenatore: Ancelotti.