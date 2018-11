Le ultime sull'Empoli, la probabile formazione dei toscani

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo la beffarda sconfitta contro la Juventus, l'Empoli torna a caccia di un risultato importante provando a interrompere la sera di risultati utili del Napoli di Ancelotti, pronto a rivoluzionare la propria formazione per conservare i titolarissimi in vista della Champions League. Non ha di questi problemi Andrezzoli, che è pronto a mettere in campo lo stesso undici visto una settimana fa. Di seguito le ultime di formazione per la sfida dell'undicesimo turno di campionato di Serie A 2018/19, in programma nel weekend ma che inizierà già stasera con l'anticipo del San Paolo:

Ancora alberto di Natale per Andreazzoli, che si porta avanti coi tempi e conferma Traorè-Zajc alle spalle di Caputo, un trio che ha fatto molto male alla Juventus e che ci proverà anche al San Paolo. A centrocampo ancora Acquah, Bennacer e Krunic, con Can pronto a subentrare e magari fare la differenza come accaduto contro il Frosinone, mentre in difesa spazio a Di Lorenzo-Antonelli sulle corsie per provare a frenare le iniziative della squadra di Ancelotti.

EMPOLI (4-3-2-1): Provedel; Di Lorenzo, Silvestre, Maietta, Antonelli; Acquah, Bennacer, Krunic; Traore, Zajc; Caputo.

Allenatore: Andreazzoli.