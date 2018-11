Le ultime sulla Fiorentina, i probabili undici della gara

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Reduce dal pari-beffa contro la Roma al Franchi, la Fiorentina cerca tre punti pesanti per continuare un campionato iniziato fortissimo ma che deve ritrovare un gol da parte di un attaccante, ormai a secco da oltre un mese. Di seguito le ultime di formazione per la sfida del dodicesimo turno di campionato di Serie A 2018/19, in programma nel weekend ma che inizierà già stasera con l'anticipo del Benito Stirpe:

Per Pioli undici titolare ormai "battezzato" e pochissimi dubbi, con Pjaca che dovrebbe riprendersi il posto da titolare in avanti a discapito di Mirallas e completare il tridente con Simeone e Chiesa. La difesa è quella dei titolarissimi, Edimilson potrebbe insidiare Gerson ma al momento il brasiliano è ampiamente favorito sul collega per una maglia da titolare.

FIORENTINA (4-3-3): Lafont; Milenkovic, Vitor Hugo, Pezzella, Biraghi; Benassi, Veretout, Gerson; Pjaca, Simeone, Chiesa.