© foto di Andrea Giannattasio

"Kean e Cutrone, una rete in due. Un affare solo per chi li ha ceduti". Questo il titolo che è possibile trovare all'interno delle pagine di Libero sui due giovani attaccanti italiani ceduti in estate Kean e Cutrone, rispettivamente da Juve e Milan, alla Premier League: "Juve e Milan li hanno sacrificati vendendoli a Everton (30 milioni) e Wolves (18) ma in Inghilterra le cose vanno male. E in azzurro sono stati retrocessi in U21".