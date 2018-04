I limiti del Napoli e la solitudine di Sarri

© foto di www.imagephotoagency.it

"E' stata la peggiore gara della stagione". In conferenza stampa, Maurizio Sarri ci ha messo davvero poco a spiegare la prestazione che il Napoli ha fornito al Franchi contro la Fiorentina. Una squadra svuotata, mai scesa in campo e in balia degli avversari soprattutto dopo l'espulsione di Koulibaly arrivata dopo una manciata di minuti.

Il 3-0 finale è il risultato più giusto. Dopo Inter-Juventus, la squadra era chiamata a reagire E invece è rimasta dinanzi alla tv, scossa da quella vittoria conquistata dai bianconeri a San Siro nei minuti finali. Allan è stato l'unico sufficiente in una squadra mai prima nei contrasti e mai in partita: "Se la gara di ieri ha influito mentalmente, questo è un limite nostro - ha detto Sarri -. Dal punto di vista tattico la mancanza di un centrocampista centrale ci ha costretto a rincorrere gli avversari. Ho visto gente che oggi ha reagito in maniera scomposta, difficile dire a cosa sia dovuto il tracollo di energie. Ma se fosse dovuto alla gara di ieri, allora questo sarebbe un limite nostro".

Un'analisi lucida, obiettiva. Quella di un allenatore che nel momento più delicato della stagione si trova da solo a commentare lo svanire di un sogno chiamato Scudetto. E lo fa con parole rivolte unicamente alla sua squadra, chiamata a chiudere nel modo migliore possibile una stagione che numeri alla mano resta comunque più che positiva: "Ora - ha detto - abbiamo l'obbligo di riscattare questa prestazione domenica prossima".