I limiti della rosa corta: la Lazio a Parma stringe i denti

Premesso che la contemporanea assenza di 4 giocatori (di cui 3 titolatissimi) metterebbe in crisi ogni squadra, anche i top club, la Lazio questa domenica si trova in un momento di difficoltà. Il timore della rosa corta si è concretizzato, nella settimana in cui i biancocelesti hanno dovuto recuperare la gara con il Verona mercoledì (0-0), tra la Spal (5-1) e il Parma (domani ore 18). Da lunedì prossimo Inzaghi potrà tornare a lavorare con più calma, gestendo il recupero fisico e mentale dei suoi, ma alla vigilia della 4a giornata di ritorno deve fare i conti con una situazione non idilliaca. Andiamo con le assenze sicure: Radu e Milinkovic non ci saranno per squalifica. Poi Cataldi e Correa sono sulla via del recupero dopo i rispettivi problemi al polpaccio (lesione il primo, contrattura il secondo) e potrebbero tornare a disposizione. Al massimo però per la panchina perché tutto si vuole tranne che rischiare ulteriori ricadute: verranno messi in campo soltanto in situazione di necessità o di sicurezza. Scelte quindi obbligate dalla cintola in su, con Parolo al posto di Milinkovic in mediana e Caicedo costretto agli straordinari con Immobile. A centrocampo, oltre Cataldi, l’unico giocatore di ruolo in panchina sarebbero André Anderson e Minala, che fino a dicembre ha giocato con la Primavera. In difesa invece c’è più scelta: Bastos, Luiz Felipe e Patric si giocano le due maglie disponibili accanto all’insostituibile Acerbi.

Il momento, la stanchezza accumulata e le scelte limitate fanno tornare di moda il discorso della rosa corta, ampiamente trattato durante il mercato concluso 8 giorni fa. I tifosi (così come Inzaghi) avrebbero voluto un elemento in più per non dover arrivare sempre con l’acqua alla gola in alcuni appuntamenti. La Lazio ha provato a fare il colpo grosso Giroud, ma il Chelsea è stato irremovibile e non l’ha ceduto: tutto rimandato a giugno, quando il francese campione del mondo si libererà a zero. Davanti non è arrivato nessuno ma adesso un rinforzo avrebbe fatto comodo perché con Correa fuori (è prossimo al rientro) Caicedo e Immobile giocheranno la terza gara in sette giorni. Non il massimo, perché la condizione fisica non può essere ottimale. Già mercoledì col Verona sono calati col passare dei minuti, perdendo lucidità nelle decisioni finali e lo smalto per battere a rete negli ultimi metri. Attacco a parte, negli altri reparti le caselle sono tutte occupate e tutti, chi più e chi meno, hanno un proprio ‘doppione’. L'emergenza offensiva durerà poco e passerà, è solo questione di giorni. Servirà stringere denti con il Parma e poi l’allarme rientrerà perché ci sarà solo una competizione da affrontare (in campionato è rimasto solo un turno infrasettimanale). Al netto poi di alcuni imprevisti che potrebbero far tornare d’attualità l’amarezza per non aver preso alcun nuovo giocatore a gennaio, finestra di mercato che l'ambiente Lazio spera di non rimpiangere.