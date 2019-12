Lione in Champions? Sarri: "L'importante era evitare il Real Madrid"

Inevitabile, per Maurizio Sarri, parlare anche del sorteggio di Champions League che ha accoppiato la Juventus col Lione agli ottavi. Il tecnico bianconero ha provato a svicolare dalla risposta, ma un giudizio se l'è comunque lasciato sfuggire: "In questo momento mi interessa zero, mancano 70 giorni, in mezzo c'è il mercato e una quindicina di partite. Le valutazioni lasciano il tempo che trovano in questo momento perché la situazione sarà diversa. La paura era il Real Madrid, il resto ci poteva andare bene. Un ottavo di Champions comunque è sempre duro".

