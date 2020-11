Live is Life degli Opus per il riscaldamento di Napoli-Rijeka. Per ricordare Maradona

Live is Life degli Opus. Come nel riscaldamento più celebre della storia, quello della semifinale di Coppa Uefa contro il Bayern Monaco. Suonavano le note della band austriaca la cui hit è diventata celebre proprio grazie a Diego Armando Maradona. Che si mise a palleggiare, incantando il mondo. E oggi, prima di Napoli-Rijeka, il San Paolo omaggia il Diez proprio con Live is Life.