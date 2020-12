ll punto sulla Premier League - Allardyce ferma il Liverpool, Ancelotti secondo

La capolista Liverpool perde i primi punti della stagione a Anfield, fermato sul pareggio dal West Bromwich, penultimo in classifica. Sam Allardyce si conferma la bestia nera di Jurgen Klopp: in casa il manager tedesco non è mai riuscito a battere il collega inglese. Del mezzo passo falso dei Reds approfitta Carlo Ancelotti, ora secondo a -3 dalla vetta, il suo Everton si impone di misura sul fanalino di coda Sheffield in una gara sofferta, decisa dal capitano Sigurdsson. Il Tottenham non sa più vincere: Ndombele illude gli Spurs, ripresi nel finale dai Wolves. Il Boxing Day sorride all’Arsenal, tornato al successo dopo quasi due mesi nel derby londinese col Chelsea. Lo United si fa rimontare due volte dal Leicester. Risale il City, a un punto di distanza dai cugini, grazie al 2-0 rifilato al Newcastle. Seconda vittoria consecutiva anche per l’Aston Villa, sul velluto contro il Crystal Palace. Vince di misura Bielsa, col calcio di rigore procurato e trasformato da Bamford. Pari spettacolo tra West Ham e Brighton. Senza reti la sfida Southampton-Fulham. Oggi si torna subito in campo, per la sedicesima giornata.

RISULTATI 15^ GIORNATA

Leicester-Manchester United 2-2

Aston Villa-Crystal Palace 3-0

Fulham-Southampton 0-0

Arsenal-Chelsea 3-1

Manchester City-Newcastle 2-0

Sheffield United-Everton 0-1

Leeds-Burnley 1-0

West Ham-Brighton 2-2

Liverpool-West Bromwich 1-1

Wolverhampton-Tottenham 1-1

CLASSIFICA

Liverpool 32

Everton 29

Leicester 28

Man United 27

Tottenham 26

Man City 26

Aston Villa 25

Chelsea 25

Southampton 25

West Ham 22

Wolves 21

Leeds 20

Newcastle 18

Crystal Palace 18

Arsenal 17

Brighton 13

Fulham 11

West Brom 7

Sheffield 2