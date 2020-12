ll punto sulla Premier League - Frenata in testa, turno favorevole per il City

Tutto invariato in Premier League dopo la decima giornata. Chelsea e Tottenham fanno 0-0 nel derby londinese non approfittando della frenata del Liverpool, fermato sul pareggio dal Brighton. Mourinho rimane così in testa alla classifica, insieme ai Reds. Blues da soli al terzo posto dopo lo scivolone del Leicester che nel primo dei due posticipi fallisce l’aggancio alla vetta cedendo in casa al Fulham. Nell’altro il West Ham si impone sull'Aston Villa, sbloccando il risultato con l’italiano Ogbonna. Turno favorevole per il City di Guardiola che rifila cinque reti al Burnley, riducendo il distacco dalla vetta. Vince col brivido lo United, sotto di due gol a Southampton fino a mezz’ora dalla fine, prima di essere trascinato alla rimonta da un super Cavani. Molto male l’Arsenal, battuto a domicilio dal Wolverhampton. Paura per Raul Jimenez, il centravanti messicano è stato già operato dopo la frattura al cranio rimediata in uno scontro di gioco con David Luiz. Bielsa si aggiudica il confronto in panchina con Ancelotti. Newcastle corsaro al Selhurst Park. Prima vittoria stagionale per il WBA.

RISULTATI 10^ GIORNATA

Crystal Palace-Newcastle 0-2

Brighton-Liverpool 1-1

Manchester City-Burnley 5-0

Everton-Leeds 0-1

West Bromwich-Sheffield United 1-0

Southampton-Manchester United 2-3

Tottenham-Chelsea 0-0

Arsenal-Wolverhampton 1-2

Leicester-Fulham 1-2

West Ham- Aston Villa 2-1

CLASSIFICA

Tottenham 21

Liverpool 21

Chelsea 19

Leicester 18

West Ham 17

Southampton 17

Wolverhampton 17

Everton 16

Manchester United 16

Aston Villa 15

Manchester City 15

Leeds 14

Newcastle 14

Arsenal 13

Crystal Palace 13

Brighton 10

Fulham 7

West Browich 6

Burnley 5

Sheffield United 1