ll punto sulla Premier League - Klopp batte Mourinho: Reds da soli al comando

La sfida al vertice della tredicesima giornata di Premier League sorride a Jurgen Klopp: Tottenham battuto 2-1 dopo un match di straordinaria intensità e Reds che tornano da soli al comando della classifica, a +3 sugli Spurs. Perdono terreno il Chelsea, piegato dalla meteora laziale Pedro Neto e il Leicester: Ancelotti sbanca il King Power Stadium e si riporta al quinto posto insieme al Manchester United, vittorioso nel monday night con la doppietta di Rashford e il primo gol stagionale di Martial. Dodicesima sconfitta per lo Sheffield, record negativo per il massimo campionato inglese. Rallenta ancora Guardiola: i Citizens sbattono su Johnstone ma il West Brow decide comunque di cambiare guida tecnica: via Bilic e panchina affidata a Sam Allardyce. Il Southampton sfiora il colpaccio a Emirates: Aubameyang evita un altro ko ai Gunners. Bielsa cala il pokerissimo sul Newcastle. Il West Ham riacciuffa il Crystal Palace. Fulham e Brighton non si fanno male. Senza reti termina anche la sfida tra Aston Villa e Burnley.

RISULTATI 13^ GIORNATA

Wolves-Chelsea 2-1

Man City-West Brom 1-1

Arsenal-Southampton 1-1

Leeds-Newcastle 5-2

Leicester-Everton 0-2

Fulham-Brighton 0-0

Liverpool-Tottenham 2-1

West Ham-Crystal Palace 1-1

Aston Villa-Burnley 0-0

Sheffield-Man United 2-3

CLASSIFICA

Liverpool 28

Tottenham 25

Southampton 24

Leicester 24

Everton 23

Man Utd 23

Chelsea 22

West Ham 21

Man City 20

Wolves 20

Aston Villa 19

Crystal Palace 18

Leeds 17

Newcastle 17

Arsenal 14

Brighton 11

Burnley 10

Fulham 9

West Brom 7

Sheffield 1